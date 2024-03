Giornata delle vittime del Covid | la cerimonia a Bergamo Gentiloni | “Immagini delle bare su camion militari scossero l’Europa”

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 mrazo 2024 – Aappuntamento con la commemorazionedelnel giorno in cui se ne celebra lanazionale ricordando quando, nel 2020, idell'Esercito stipati diattraversarono la città lombarda. Lasi è aperta intorno alle 11 al Cimitero Monumentale con l'intervento del sindaco Giorgio Gori. Presente il Commissario europeo per l'Economia, Paolo, e del presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. Alla commemorazione anche l'assessore regionale lombardo al Welfare, Guido Bertolaso. Giorgio Gori PaoloAttilio Fontana Gianpietro Squinzi 58 anni e accanto la foto del ...

Maddaloni. «Sembra ieri eppure sono passati quattro anni da quando eravamo costretti in casa a causa di un virus maledetto che ha segnato le vite di moltissime famiglie anche del nostro ... (casertanotizie)

Giornata per le vittime del Covid, il sindaco Giorgio Gori: “Onoriamo i morti aiutando i vivi” - Dice: “Onoriamo i morti aiutando i vivi”. A me pare si adatti perfettamente anche alla Giornata di oggi, anche alla commemorazione delle vittime del Covid. “Onoriamo i morti aiutando i vivi”.bergamonews

