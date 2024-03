Giornata del riciclo | Pichetto ' l' Italia è leader'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) "L'vuole mantenere il suo ruolo dinell'economia circolare, costruito in anni di impegno e investimenti nel. Nel negoziato europeo sul regolamento imballaggi, l'ha fatto valere le proprie ragioni e lavorato senza sosta per dare valore a questo modello vincente, che ci ha permesso in grande anticipo di traguardare la maggior parte degli obiettivi continentali. Continueremo a farlo con determinazione". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilbertoin occasione della celebrazione, oggi, dellainternazionale del, iniziativa nata nel 2018 dalla Global Recycling Foundation, che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza dele dell'utilizzo consapevole delle ...