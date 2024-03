Giornata del riciclo | Conai ' imballaggi al 75% nel 2024'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Per l'anno in corso la percentuale didegliin Italia dovrebbe arrivare a sfiorare il 75%: oltre 10 milioni e 300.000 tonnellate di rifiuti dio troveranno una seconda vita, ossia il 74,9% dell'immesso al consumo, che nelsi prevede pari a circa 13 milioni e 900.000 tonnellate. È la prima stima ufficiale chefa a proposito dell'anno iniziato da meno di tre mesi in occasione dellamondiale del, che si celebra ogni anno il 18 marzo. Il presidente del Consorzio nazionale, Ignazio Capuano osserva che "la seconda metà del 2023 sembra essersi chiusa con una forte contrazione dell'immesso al consumo di pack, per via della crisi legata al difficile contesto internazionale, a cui non dovrebbe ...