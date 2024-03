Giornata del riciclo | 9% degli italiani non abile sul vetro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nonostante l'Italia abbia già raggiunto con 10 anni di anticipo il target di tassofissato dall'Europa per il 2030, il 9,1%ammette di non essere sufficientementenel riciclare ile tra i giovani la percentuale di chi non si dà un voto sufficiente sale al 18%. Emerge da uno studio commissionato da CoReVe, il consorzio per recupero del, e condotto da AstraRicerche su un campione di circa 1500 persone. Tra gli errori più comuni che glicommettono c'è l'inserimento nella raccolta deldei bicchieri (71%), dei vetri delle finestre (42,9%), del cristallo (22,9%). Duesu 10 conferiscono insieme alanche lenti per gli occhiali e il 14% le lampadine. Oggetti ...

Era il 18 marzo 2020 quando, per la prima volta, decine di camion militari sfilavano lungo le vie di Bergamo per trasportare le bare con dentro le vittime del Covid. Non c'era più posto nel ... (ilfoglio)

Barilla e LePub insieme per Ship Smart: l’iniziativa in collaborazione con Marie Kondo dedicata al riciclo - Così il brand vuole ridare vita alle sue blue box: l’obiettivo Riutilizzarle come packaging per spedire vestiti usati. Il progetto è amplificato sui social grazie a talent e influencer internazionali ...engage

Meloni stringe accordi ed elargisce baci e abbracci ad al-Sisi: di Giulio Regeni non importa più nulla - Meloni in Egitto stringe accordi con al-Sisi e la verità sulla morte di Giulio Regeni passa in secondo piano. “Verità e giustizia” per Giulio Regeni, ribadisce la presidente del Consiglio, Giorgia Mel ...lanotiziagiornale

Record di partecipanti per la corsa capitolina, che ha visto i successi dei due campioni keniani con tempi notevoli - Record di partecipanti per la Run Rome The Marathon 2024, che ha visto i successi di Asbel Rutto e Ivyne Lagat ...gazzetta