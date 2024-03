Giornata contro le mafie | il 21 marzo a Palermo studenti leggeranno i nomi delle 1081 vittime innocenti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 18 marzo 2024) Giovedì 21, in occasione della XXIXdella memoria e dell’impegno in ricordo, la Rete per la promozione della cultura antimafia nella scuola, in collaborazione con l’associazione Libera, organizza un evento ache coinvolgerà migliaia di, docenti e dirigenti provenienti da tutta la Sicilia. L'articolo .