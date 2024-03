Gianfranco Fini e la casa di Montecarlo | perché l’ex presidente della Camera è accusato di riciclaggio

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 – Otto anni per, nove per Elisabetta Tulliani. Sono le pene richieste dalla procura di Roma al processo che vedee la compagna imputati per, insieme al fratello di lei, Giancarlo Tulliani e al padre Sergio. La vicenda è quellacompravendita di una, nel principato di Monaco, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, il partito fondato da. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’appartamento sarebbe stato acquistato per 300mila euro da Giancarlo Tulliani nel 2008 e poi rivenduta sette anni dopo per un milione e 360mila euro. Oggetto delle indagini scattate nel ...

