GF | Cesara Buonamici apre le porte al possibile ritorno come opinionista

(Di lunedì 18 marzo 2024) Per il prossimo GF ritroveremo? In un'intervista lei svela cosa ne pensa, rendendosi disponibile L'articolo proviene da Novella 2000.

Di recente su Il Corriere Aldo Grasso non ha risparmiato critiche nei confronti del Grande Fratello, definendo l'esperienza sei mesi nella Casa del reality show come una follia senza precedenti.In ... (tvpertutti)

Grande Fratello: Anita superstar, le eliminazioni flash e i sondaggi di stasera - In studio, a occuparsi dei commenti e degli ultimi accadimenti, ci saranno come sempre Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Mentre gli ex concorrenti saranno il "collante" emotivo ...msn

Per il prossimo GF ritroveremo Cesara Buonamici come opinionista In un’intervista lei svela cosa ne pensa, rendendosi disponibile - Manca una settimana esatta alla finale del Grande Fratello e Cesara Buonamici in un’intervista al quotidiano Libero ha svelato se rivedremo ancora lei come opinionista, poi ha raccontato che ...novella2000

Grande Fratello, finale anticipata: svelati i motivi - Alfonso Signorini ha annunciato che la finale ci sarà il 25 marzo. Svelati i motivi del perché è stata anticipata di una settimana.gossipetv