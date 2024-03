GF anticipazioni 18 03 | chi esce stasera e nuove eliminazioni flash

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 18 marzo 2024) Chial Grande Fratello? Lunedì 18 marzo 2024 va in onda una delle ultime puntate di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La finale si avvicina e arriva prima del previsto. Inizialmente si parlava dei primi di aprile come data conclusiva, poi lo stesso conduttore ha annunciato che la finale sarà il 25 marzo. Dunque, è tempo diper la Casa di Cinecittà. Alfonso ha precisato che in queste puntate ci sarà qualche televotocon eliminati ed elezioni dei finalisti. Grande Fratello: chi sarà eliminato? Televotoin diretta Leggi anche: GF sondaggi televoto oggi, chi sarà eliminato il 18/03: percentuali Leggi anche: GF, Ciro Petrone inaugura il suo negozio: Mirko Brunetti ...