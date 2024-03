Geppi Cucciari tra i volti Tv sfruttati per le truffe online | l’allarme della conduttrice | “Vi prego | state attenti”

Splendida cornice , Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti , 14 marzo 2024 Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e ... (tpi)

In due ore e mezza Geppi non concede momenti morti al proprio pubblico, facendo suo un genere inventato da Costanzo, il 'minestrone', perfettamente cucinato e magnificamente servito in Splendida ... (movieplayer)

Geppi Cucciari, il suo volto usato per delle truffe: “State attenti” - Anche il volto di Geppi Cucciari usato per delle truffe online. A far presente cosa è accaduto in queste ore la stessa conduttrice. Il mondo del web e dei social è invaso dalle truffe che utilizzano, ...donnaglamour

Basilicata: Marrese, 'Chiorazzo Obiettivo battere Bardi è comune' - Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Io ultima scelta del centrosinistra “No. Non c’è chiusura verso nessuno, si sta lavorando per un obiettivo comune: battere la destra”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a U ...lanuovasardegna

Basilicata: Marrese, sono sicuro di battere Bardi - Batterlo Ne sono sicuro, dobbiamo continuare a lavorare sull’ascolto dei territori”. Lo ha detto, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, Piero Marrese, ...trmtv