Gentiloni a Bergamo | «I carri militari scossero l’Europa» Mattarella | sfida vinta grazie allo sforzo di tutti - Foto e video

(Di lunedì 18 marzo 2024) IL 18 MARZO. Paolo, Commissario europeo per l’Economia, aper la commemorazione delle vittime del Covid. Gori: «Per la sanità non è stato fatto abbastanza, servono più risorse».

Bergamo. Lunedì (18 marzo) si svolge la cerimonia di commemorazione per le vittime del Covid al cimitero monumentale di Bergamo. Presenti tutte le autorità cittadine, regionali e del territorio: ... (bergamonews)

Bergamo, 18 mrazo 2024 – A Bergamo appuntamento con la commemorazione delle vittime del Covid nel giorno in cui se ne celebra la Giornata nazionale ricordando quando, nel 2020, i camion ... (ilgiorno)

Bergamo, 18 mrazo 2024 – A Bergamo appuntamento con la commemorazione delle vittime del Covid nel giorno in cui se ne celebra la Giornata nazionale ricordando quando, nel 2020, i camion ... (ilgiorno)

Giornata delle vittime del Covid, la cerimonia a Bergamo - Il Commissario per l'economia Paolo Gentiloni dichiara che anche l'Europa è qui, oggi, nel cimitero monumentale di Bergamo, città che fu epicentro della pandemia, a 4 anni dal dramma, per celebrare la ...tg.la7

COVID, COMMEMORAZIONE A Bergamo. ASSESSORE BERTOLASO: NON DIMENTICARE MAI QUANTO ACCADUTO - ASSESSORE FRANCO: BERGAMASCHI FORTI E UNITI NELLE DIFFICOLTÀ ASSESSORE TERZI: Bergamo E LA LOMBARDIA HANNO SAPUTO RIPARTIRE (mi-lorenteggio.com) Bergamo, 18 marzo 2024 – “Occorre mantenere vivo il ric ...mi-lorenteggio

Giornata nazionale in memora delle vittime del Covid, Bertolaso: «non dimenticare mai quanto accaduto» - «Non dimentico medici, infermieri, operatori del 118 che hanno perso la vita lavorando per contrastare l'avanzata del virus. Stiamo operando per migliorare e riorganizzare la gestione dei servizi soci ...7giorni.info