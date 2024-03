Generazione Bellezza riparte dal ‘nuovo Michelangelo’ e da ‘Borgo Universo’

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 18 marzo 2024) Emilio Casalini conduceVenti nuove storie dedicate ad un Paese, l’Italia, che ha ancora la voglia di cambiare le cose, un viaggio in compagnia di chi insegue un sogno, anche quando molti lo credono impossibile. Stasera alle 20.15 su Rai 3,– programma condotto da Emilio Casalini - che racconta le storie di chi vuole e si impegna, per rendere migliore il luogo in cui vive. Nella prima puntata si andrà alla scoperta di “Borgo Universo“, ovvero Aielli, un piccolo comune marsicano in provincia dell’Aquila, con un museo a cielo aperto diffuso tra le strade del paese, sempre aperto e visitabile, che ospita ad oggi 40 murales, sculture e installazioni. Qui soprattutto, c’è un muro su cui è stato trascritto a mano un intero romanzo, parola per ...