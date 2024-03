Generali | Human Development Report | ‘aumentano sfiducia e disuguaglianze’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano, 18 mar. (Adnkronos) –e il programma di sviluppo delle Nazioni unite (Undp), in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e la fondazione TheSafety Net, hanno presentato l’edizione 2023/2024 dello(Hdr-Rapporto sullo sviluppo umano) ‘Breaking the gridlock-reimagining cooperation in a polarized world’. L’analisi si concentra sullo stallo risultante dalle disparità nello sviluppo, dall?intensificarsi delle disuguaglianze e dall?aumento della polarizzazione politica, evidenziando il modo in cui l’interdipendenza globale viene riconfigurata e proponendo un percorso in cui il multilateralismo svolge un ruolo fondamentale. Il rapporto sottolinea come la ripresa dell’indice globale di sviluppo umano ...