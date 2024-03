Gender – Pro Vita Famiglia | “Sulla somministrazione di ormoni ai minori | il Governo segua l’esempio inglese”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Dopo lo storico stop del Servizio Sanitarioalladiper bloccare lo sviluppo puberale diconfusiloro identità sessuale, a causa degli effetti potenzialmente avversi per la salute, ci attendiamo che anche ilItaliano agisca urgentemente tamponando le due principali fonti di pericolo per bambini e adolescenti italiani”., Prosui centri per il trattamento della disforia di genere negli ospedali italiani, che “non seguono sempre protocolli scientifici” Nello specifico, rimarca Jacopo Coghe, portavoce dell’onlus ‘Pro’, “Il far west nei centri per il trattamento della disforia di genere negli ospedali ...