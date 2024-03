Gemini su iPhone | che cosa prevede il presunto accordo tra Apple e Google

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ecco la strategia di Cupertino per colmare i gap coi rivali in ambito mobile e uscire con soluzioni collaudate su iOs 18

La presenza di Gemini su iPhone servirebbe per effettuare calcoli complessi in cloud. Forse Apple non è ancora pronta con la sua IA generativa più potente e si sta guardando intorno... Leggi tutto (dday)

Apple sarebbe in trattativa con Alphabet per implementare Gemini , il motore di intelligenza artificiale di Google , su iPhone . Un accordo di questo tipo segnerebbe un cambiamento radicale nel mondo ... (quifinanza)

Google in trattative con Apple per portare la sua intelligenza artificiale su iOS 18 - Le trattative in corso suggeriscono che Google Gemini potrebbe alimentare alcune funzionalità del prossimo sistema operativo di Apple, iOS 18, e alle funzionalità AI esclusive su iPhone 16 e 16 Pro ...adnkronos

Il telefonino unico: Apple e Google trattano sul nuovo prototipo di smartphone intelligente - Apple pronta a integrare iPhone con Gemini In sostanza Apple integrerebbe anche i suoi iPhone, circa il 14% della totalità dei telefonini attivi nel mondo, con Gemini, lo standard di AI che stanno ...key4biz

Apple in trattativa con Google per portare le funzionalità di Gemini su iPhone - Apple sta attualmente negoziando con Google per integrare il suo motore di intelligenza artificiale Gemini nell'iPhone come parte di iOS 18.ispazio