Gemini su iPhone? Accordo in vista tra Apple e Google

(Di lunedì 18 marzo 2024) La presenza disuservirebbe per effettuare calcoli complessi in cloud. Forsenon è ancora pronta con la sua IA generativa più potente e si sta guardando intorno...

Imprese: Apple e Google discutono integrazione IA Gemini all'iPhone - Apple sta discutendo l'integrazione del motore di intelligenza artificiale Gemini di Google nell'iPhone. Lo riferisce l'agenzia ...agenzianova

L'intreccio tra iPhone e AI, Apple tratta con Google - I due colossi al lavoro per gettare le basi per l'integrazione del motore Gemini sui dispositivi mobile della Mela Apple è in trattative per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini di ...tio.ch

Apple vuole Google Gemini per potenziare la sua Intelligenza Artificiale - Gemini (precedentemente noto come Bard) sarebbe destinato ad essere integrato in tutti i dispositivi Apple, facendo da ponte tra sistema operativo e altre applicazioni, e a muovere alcune delle ...hwupgrade