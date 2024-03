Gaza | IdF | preso controllo ospedale Shifa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 18 marzo 2024) 11.08 L'esercito israeliano afferma di averildell'AldiCity.Lo riporta The Times of Israel. L'Idf aveva comunicato in precedenza di aver arrestato 80 persone durante l'operazione nel nosocomio e alcune di queste sarebbero state identificate come esponenti di Hamas.Diversi i miliziani feriti o uccisi durante l'operazione. Hamas fa intanto appello alla comunità internazionale per "fermare immediatamente il massacro contro feriti,sfollati e personale medico".