Gaza | quarto attacco all’ospedale Al Shifa | per Hamas è un crimine di guerra

(Di lunedì 18 marzo 2024) In una continua escalation di morte e distruzione, le forze militari israeliane sono state coinvolte in un conflitto armato presso l’ospedale Al-diCity durante la notte, ilin appena cinque mesi di, con conseguenti rapide azioni di rappresaglia, secondo quanto riportato dalle dichiarazioni delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) e dello L'articolo proviene da Il Difforme.

Dopo la nuova riformulazione, gli Stati Uniti hanno fatto sapere che sosterranno il testo Nuovo rinvio all'Onu, il quarto , del voto del Consiglio di sicurezza sulla risoluzione per Gaza . Nella ... (sbircialanotizia)

Secondo alti funzionari delle Nazioni Unite almeno un quarto della popolazione di Gaza – 576mila persone – è a un passo dalla morte per fame e praticamente l’intera popolazione ha un disperato ... (fanpage)

A Gaza - L'esercito israeliano lancia un'operazione sull'ospedale di Al-Shifa, Hamas: "Fermate il massacro" - L'esercito israeliano ha annunciato un'operazione militare "di alta precisione" all'ospedale Al-Shifa di Gaza, il più grande della città palestinese. Secondo quanto riferito da testimoni sono in corso ...napolimagazine

Gaza, assalto di Israele all'ospedale al-Shifa: 80 arresti nell'incursione - Le forze armate israeliane hanno circondato e aperto il fuoco contro l’ospedale al-Shifa di Gaza nella notte. Secondo un portavoce militare i ...iltempo

Perché Israele non chiude la guerra a Gaza - Settimane fa, l'esercito israeliano ha studiato un piano del tutto funzionale per porre fine alla guerra, spingendo le forze nel rimanente segmento di Rafah della Striscia di Gaza per combattere gli u ...ilgiornale