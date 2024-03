Gaza | l’esercito di Israele attacca l’ospedale di Al-Shifa | «Crimine di guerra | 30 mila intrappolati» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024)dihatodi Al-. Si tratta del più grande della città della Palestina. L’Idf ha annunciato un’operazione militare «di alta precisione» in seguito ad informazioni di intelligence sulla presenza di alti funzionari di Hamas nel complesso medico. A partire dalle 2 di stanotte (ora italiana) i testimoni hanno riferito di bombardamenti in corso e operazioni aeree sul quartiere di Al-Rimal. Segnalata anche la presenza di carri armati che circondano l’edificio del. «Sappiamo che i terroristi di Hamas si sono raggruppati all’interno deldi Al-e lo stanno usando per organizzare attacchi contro», ha detto il portavoce militare israeliano Daniel ...