Gaza | Idf lancia operazione su Al Shifa

(Di lunedì 18 marzo 2024) 7.00 L'esercito israeliano ha annunciato un'militare"di alta precisione" all'ospedale Al-diCity, il più grande della città.Il blitz è scattato dopo che l'intelligence ha riferito della presenza di funzionari di Hamas "che usano la struttura per gestire le attività terroristiche". Hamas ha denunciato l'incursione avvenuta con carri armati, droni e armi.Secondo il ministero della Sanità di30 mila persone,tra cui civili sfollati, pazienti feriti e medici, sono intrappolati nel complesso medico.

Il portavoce militare israeliano ha diffuso immagini che mostra no uomini armati palestinesi impegnati ieri a sparare su una folla di abitanti di Gaza nel rione Zeitun "un'ora prima dell'ingresso di ... (quotidiano)

Guerra a Gaza. L’Idf e le torture sui detenuti: nessuno ne parla - Una settimana fa il quotidiano Haaretz ha raccontato in prima pagina di 27 detenuti palestinesi – catturati fra Gaza e la Cisgiordania – morti per i maltrattamenti subito durante la prigionia, come ...ilfattoquotidiano

Guerra Israele-Hamas, Netanyahu: "Prima sgombero civili poi operazione Rafah". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, Netanyahu: 'Prima sgombero civili poi operazione Rafah'. LIVE ...tg24.sky

Gaza, Idf annuncia distruzione di una "significativa rete di tunnel sotterranei" - (LaPresse) L'esercito israeliano ha pubblicato oggi un filmato che mostra "la distruzione del più lungo tunnel del terrore nel nord della Striscia ...stream24.ilsole24ore