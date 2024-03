Gand-Wevelgem 2024 | programma | orari | tv | percorso | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 18 marzo 2024) In attesa dell’inizio delle Classiche delle Ardenne di aprile, continuano le semi-classiche in Belgio. Domenica 24 marzo è prevista l’86a edizione della, una corsa dal grande prestigio che è stata vinta da tantissimi grandi corridori: tre volte da Eddy Merckx, Tom Boonen, Mario Cipollini e Peter Sagan, gli unici ad aver raggiunto questa quota. Vedremo chi sarà il successore di Christophe Laporte.Saranno 253,1 i chilometri tra Ieper econ circa 1300 metri di dislivello. La prima parte sarà completamente pianeggiante, il primo breve tratto di pavé verrà affrontato dopo ben 112,5 chilometri, il Veurnestraat. Da Ypres in poi la corsa si scalderà: in fila verranno affrontati i muri di Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg. Successivamente verranno riaffrontati Monteberg e Kemmelberg ...