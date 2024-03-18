Galatasaray | Icardi show in Turchia | doppietta | autogol e rigore fallito

Mehmet Demirkol: "Galatasaray taraftarlari bu yüzden seviyor onu" - "Taraftarlar bu yüzden seviyor onu" Galatasaray'in Kasimpasa'yi 4-3 maglup ettigi maçta; kendi kalesine atan, rakip kaleye 2 gol atan ve penalti kaçiran Mauro Icardi hakkinda konusan tecrübeli isim, ...ajansspor

Galatasarayli Mauro Icardi 17 maç sonra bir ilki yasadi! - Galatasaray'in 31 yasindaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de 17 maç sonra bir karsilasmada 2 gol atti. Kasimpasa aglarina gönderdigi 2 gol ile geçen sezon attigi gol sayisini yakalayan ...t24.tr

Dzeko mu Icardi mi Gol kralliginda kimin kaç golü var - Süper Lig'de sampiyonluk yarisi nefes keserken golcülerin performansi da lige damga vuruyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin golcüleri MAuro Icardi ve Edin Dzeko'nun kaç golü ve Iste Süper Lig'de gol k ...milligazete.tr