Gaeta Adesione filiale locale allo sciopero dipendenti dell’Autorità portuale del Lazio

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 18 marzo 2024)-E per l’ultima – ma non meno importante – arrivò anche l’di. Anche i pochi e superstitidellacittadinadi sistemadel Mar Tirreno centro settentrionale da lunedì 18 marzo e per cinque giorni incroceranno le braccia nell’ambito di un clamoroso– il primo in Italia per L'articolo Temporeale Quotidiano.