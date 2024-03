Futuro Meret | spunta una clausola nel contratto | annuncio dell’agente

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ildi Alexcontinua ad essere in bilico. Il portiere azzurro spesso è al centro delle critiche, e con ilin scadenza l’addio è più che un’opzione. A sorpresa il suo agente svela unapresente nel suo. Durante la sua esperienza al Napoli, Alexnon è riuscito mai ad entrare appieno nel cuore dei tifosi. I primi anni sono stati duri per l’ex Udinese, che ha vissuto male l’alternanza con David Ospina. Dopo l’addio del portiere colombiano, lo scettro di titolare è passato nelle mani di. Purtroppo però eccetto per l’anno scorso in cui è arrivato lo scudetto, il portiere del Napoli è spesso al centro delle feroci critiche dei tifosi. Ad oggi ildiè fortemente il bilico, ma il ...