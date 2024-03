Frode fiscale | riciclaggio e bancarotta | a Monza tre arresti e sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 –, reati tributari, indebita compensazione di crediti fittizi,fraudolenta: per questo, tre persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di. Accanto alle misure cautelari personali, le Fiamme hanno sequestratoperdi, pari ai profitti illeciti provenienti grazie ai reati contestati. Le indagini Le indagini dei finanzieri si sono concentrate su sette imprese operanti nei settori dell’edilizia, della logistica e delle pulizie, che violavano sistematicamente le leggi in tema di fisco e contributi previdenziali, emettevano spesso fatture false e trasferivano sui conti correnti personali dei titolari i proventi aziendali. ...

