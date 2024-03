Fringe benefit e prestiti ai dipendenti | istruzioni Agenzia Entrate per il 2024

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nelaivengono applicati con diverse novità. Il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) contiene la normativa di riferimento per la tassazione fiscale dei redditi di lavoro dipendente.Questi ultimi, stando all’articolo 51, comma 1 dello stesso TUIR, sono rappresentati da “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto”.Di conseguenza, risultano soggetti a tassazione fiscale, nello specifico l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali: le somme, da intendersi come le erogazioni in denaro al dipendente; i valori, rappresentati dai beni e servizi che il lavoratore riceve ...