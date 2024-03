Frenata Inter | con il Napoli è solo 1-1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024). I nerazzurri, nel posticipo della 29esima giornata di Serie A, vengono fermati in casa dalin quella che alla vigilia sembrava essere l'atto del passaggio di consegne del tricolore. I campioni d'Italia in carica, però, hanno saputo tirar fuori una prestazione che ha significato un punto prezioso per la corsa Champions. La squadra di Inzaghi esce con l'amaro in bocca, ma, di fatto, fa un altro piccolo passo verso la seconda stella. Simone Inzaghi, si affida al suo 3-5-2 con i 'titolarissimi'. Dall'altro lato Francesco Calzona tiene fuori Osimhen e gioca con Raspadori al centro dell'attacco. I nerazzurri ci provano subito con un'accelerata di Mkhitaryan che serve Thuram in area. Il numero 9 però non riesce ad arrivare al tiro. All'11 è Lautaro ad andare vicino al gol. L'azione si sviluppa sulla sinistra, Dimarco ...