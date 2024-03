Franco Pepe approda in Sardegna con una nuova pizzeria a Baja Sardinia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 18 marzo 2024) La prima volta – da pizzaiolo – diinè arrivata, in una location d’eccezione, per la stagione 2024, in un resort del gruppo Hyatt. Dopo le consulenze "stabili", che vedono il patron diin Grani fuori da Caiazzo in due luoghi del nord e del sud della Penisola (La Filiale all’Albereta, in Franciacorta, e Proxima del San Barbato Resort di Lavello, in Basilicata, con la famiglia Iaccarino) e dopo i pop up nella grande hotellerie, come al Belmond Cipriani di Venezia, è il 7Pines Resort(parte di Destination by Hyatt) diad accogliere il patron diin Grani, a Caiazzo. Tre Spicchi al vertice della classifica per la guida Pizzerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso. Il 4 maggio aprirà, infatti, Spazio by ...