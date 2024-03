Francia | una settimana breve per i lavoratori divorziati La proposta del premier Attal

(Di lunedì 18 marzo 2024) Parigi, 18 marzo 2024 – Turni di lavoro che vadano incontro ai genitori, così che possano occuparsi al meglio dei figli. È questa lache il primo ministro francese Gabrielha anticipato su La Tribune Dimanche, guidato dalla sua stessa esperienza di figlio di una coppia separata. Se l’ipotesi diventasse legge, iche si ritrovano in questa situazione si alternerebbero con il partner nell’avere settimane lavorative ‘corte’ (da 32 ore), in base a quando spetta loro di occuparsi dei figli. Le restanti settimane sarebbero regolari, da 35 ore. La questione dovrebbe essere approfondita durante il seminario governativo in programma il 27 marzo. Si tratta di una battaglia del: quando era titolare del ministero per i conti pubblici, aveva ...

Eccellenze Meridionali Francia , fa la spesa al supermercato e svela il prezzo : "Ecco quanto costa una busta intera di cibo" Fare la spesa in Francia è conveniente o no? Questo video su TikTok rivela ... (eccellenzemeridionali)

Trent’ anni di squalifica per aver Picchia to l’arbitro : è molto più che esemplare la pena comminata a un giocatore dei campionati amatoriali di calcio in Francia . Mentre la Ligue 1 è stata al centro ... (sport.quotidiano)

Francia, Griezmann potrebbe lasciare il ritiro: le sue condizioni - Antoine Griezmann potrebbe lasciare il ritiro della Francia. L’attaccante dell’Atletico Madrid, come riportato dai media francesi, è alle prese con un problema alla caviglia, che già gli aveva ...calcionews24

Cortellesi conquista la Francia: un film che risuonerà in ogni donna - Roma, 18 mar. (askanews) – “C’è Ancora Domani” di Paola Cortellesi è il primo film italiano in Francia per numero di presenze da dopo la pandemia. Al primo weekend di uscita, il film, distribuito nei ...askanews

Milan, sospiro di sollievo: Maignan vola in Francia - Visualizzazioni: 267 Milan, il portierone rossonero è abile ed arruolato per volare in Francia e giocare per la sua nazionale. Vediamo qui di seguito le sue condizioni. Arrivano ottime notizie dal fro ...calciostyle