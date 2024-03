Francia | Griezmann potrebbe lasciare il ritiro | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Antoineildella: l’attaccante dell’Atletico Madrid non è al top della condizione Antoineildella. L’attaccante dell’Atletico Madrid, come riportato dai media francesi, è alle prese con un problema alla caviglia, che già gli aveva impedito di giocare da titolare nella sfida dei Colchoneros persa contro il Barcellona. Il calciatore si è sottoposto agli esami dello staff medico della nazionale transalpina e poi, in accordo con Deschamps, deciderà se rimanere per le sfide con Germania e Cile oppure rientrare a Madrid per recuperare le energie.