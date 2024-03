Francia | Griezmann non al meglio | l’attaccante potrebbe abbandonare il ritiro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Antoinelasciare ildi Clairefontaine. È questo ciò che filtra daldella nazionale francese condell’Atletico Madrid che soffre ancora per un problema alla caviglia e non sembra in grado di mantenere il suo posto con i Blues in vista degli appuntamenti internazionali. Entrato in campo nella ripresa domenica sera contro il Barcellona (0-3),non era al 100% delle sue possibilità dunque al suo arrivo a Yvelines questo lunedì mattina ha dovuto consultare lo staff medico e parlare con il commissario tecnico Didier Deschamps. Il ct spera di averlo a disposizione ma la sua presenza contro Germania e Cile è seriamente a rischio. SportFace.