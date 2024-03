Francia | Griezmann lascia il raduno per un infortunio alla caviglia | convocato Guendouzi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Antoinesalterà le prossime due amichevoli della, in programma il 23 marzo contro la Germania e il 26 contro il Cile. L’attaccante dell’Atletico Madrid rinunciachiamata di Dider Deschamps per un. Un forfait che interrompe una striscia di addirittura 84 partecipazioni consecutive in Nazionale per. Al suo posto il ct haMatteo, centrocampista della Lazio, che è atteso domani a Clairefontane e ritrova la maglia dei Blues diversi mesi dopo la sua ultima apparizione. SportFace.