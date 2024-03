Francesco Sinatti | Chi è il Preparatore Atletico della SSC Napoli

(Di lunedì 18 marzo 2024)è stato, forse, il rimpianto più grande, la perdita più grave per ildalla scorsa stagione a quella attuale. Classe 1985, è un, responsabile attualmente siaNazionale italiana che del. Uno degli artefici dello scudetto degli azzurriscorsa stagione, nell’estate ha lasciatoper volere di Rudi Garcia, che ha voluto fortemente portare con sé Rongoni, membro del suo staff.è tornato lo scorso mese di febbraio, con l’ingaggio di Calzona. E proprio come il tecnico, ricoprirà fino a fine stagione il doppio incarico, sia all’italia che con la maglia azzurra. Metodologie innovative di...

Chi allenerà il Napoli nella sosta delle nazionali: la scelta del club - Chi allenerà il Napoli durante la sosta delle nazionali Dopo la gara contro l'Inter ci sarà la sosta. Francesco Calzona ed il suo staff andranno in Slovacchia per guidare la nazionale in virtù del do ...msn

Politano escluso dall'Italia di Spalletti: la delusione dell'attaccante del Napoli - In casa Napoli è mancato il poker di convocazioni con l'Italia. All'appello risulta assente Matteo Politano. De Laurentiis può consolarsi comunque. Il patron della ...ilmattino

Napoli: Francesco Calzona - La presenza di Sinatti E' un grandissimo professionista ... Sulla tuta hai scritto "CC" (Ciccio Calzona, ndr): "A Napoli ho sempre avuto la scritta FC (Francesco Calzona, ndr), poi un mio ...fai.informazione