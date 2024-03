Frana | altri sette giorni in salita Ma per le auto sulla 325 spunta una via di fuga verso Montemurlo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Vaiano (Prato), 18 marzo 2024 – Si apre un’altra settimana difficile in Val di Bisenzio, dove venerdì mattina è stato aperto un varco nel tratto interessato dalladel monte Le Coste, riservato però ai soli mezzi pesanti, e dove si contano iper arrivare ad una riapertura anche agliveicoli. Sarà una settimana che prevede aggiustamenti, anche all’ultimo minuto – com’è capitato anche venerdì, quando, al termine della giornata il coordinatore dei lavori, l’ingegner Chilleri, ha dato l’ok al passaggioSr 325 anche ai mezzi per trasporto merci inferiori a 3,5 tonnellate, che si sono andati ad aggiungere alle categorie superiori già consentite, negli orari 7-8.15 e 17-18.15 – dal momento che tutta la viabilità in entrata e in uscita è monitorata e, dopo valutazione e richieste da parte dei sindaci e ...

Treni bloccati, caos per Pasqua/ La Frana in galleria e la fragilità di un sistema - Esattamente ciò che invece, più di qualsiasi altra cosa, servirebbe ora. Avere un'idea e agire insieme. Impresa difficile, non impossibile. L'urgenza e l'emergenza dovrebbero favorire la coesione.quotidianodipuglia

La Frana sui binari che isola la Puglia: il treno tra Bari e Roma è un’odissea e i prezzi degli aerei volano alle stelle - Il 12 marzo sui binari tra Benevento e Foggia si è abbattuta una Frana che per almeno un mese provocherà enormi disagi per i viaggiatori: bus sostitutivi e ...bari.repubblica