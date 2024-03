FQChart – Scende ancora Fratelli d’Italia | a destra sorride solo Tajani Il campo largo fa bene al Pd

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano.Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.Settimana dal 11/3 al 17/3/2024 FdI 27,6% (-0,6)PD 20,1% (+0,4)M5S 16 % (-0,3)Lega 8,2% (-0,1)FI 8% (+0,5)AVS 4,2% (+0,4)Azione 3,9% (-0,2)IV 3,3% (+0,2)+Eu 2,7% (+0,3)Altri 5,9% A distanza di un mese dalla mia ultima chart, la media dei sondaggi sembra confermare il trend negativo per, il principale partito di governo. Va giù di più di mezzo punto, che non è poco a dispetto di quello che sembra la variazione percentuale in sé, specie se il gradimento perso passa agli alleati nell’asfittico panorama del centro. Per la premier Meloni, infatti, un ...