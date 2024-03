FOTO – Thuram guarda avanti | «Un altro punto verso l’obiettivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) Marcusnon si rammarica per i due punti persi contro il Napoli con il pareggio di San Siro. Su Instagramdi più al vantaggio accumulato dalla seconda in classifica. VANTAGGIO – Marcusha giocato l’intera partita tra Inter e Napoli, ma non ha inciso come avrebbe potuto. Ha sbagliato tanto ed è stato piuttosto lezioso. Nonostante questo su di lui poteva essere fischiato un calcio di rigore per l’intervento di Amir Rrahmani. La gara di San Siro è finita 1-1, il francese su Instagramal vantaggio. L’attaccante ha scritto: «Unil nostro obiettivo. Ci rivediamo presto» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...