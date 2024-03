FOTO – Serie A | miglior 11 della 29ª giornata | presente 1 dell’Inter

(Di lunedì 18 marzo 2024) La LegaA ha pubblicato il11ventinovesimadel campionato:un giocatore11 – La LegaA ha reso noto su Twitter il11ventinovesimadi campionato. Nel Best XI sono presenti anche un giocatore, sceso in campo nel corso del match in casa contro il Napoli. Si tratta di Matteo Darmian, autore del momentaneo gol dell’1-0 dal 43?. https://x.com/a/status/1769695252338692369?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg Fonte: Twitter LegaA Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Ilcontenuto è riproducibile solo in parte, non ...

L’Inter di Simone Inzaghi pareggia in casa contro il Napoli 1-1, nella gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Di seguito la foto GALLERY di Inter-News.it, presente a San Siro per ... (inter-news)

FOTO - Serie A, Dybala è il migliore di febbraio: premiato prima di Roma-Sassuolo - L'argentino non è in campo dopo la lesione accusata ieri, ma è stato celebrato prima del fischio d'inizio della partita contro la squadra neroverde ...ilromanista.eu

The Big Cigar: le prime FOTO della Serie Apple TV+ prodotta e diretta da Don Cheadle - Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una ...badtaste

Serie B, TopXI della 29^ giornata: c’è Segre (FOTO) - Attraverso i propri social la Lega Serie B ha pubblicato la TopXI della 29^ giornata del campionato di Serie B. C’è anche Jacopo Segre.ilovepalermocalcio