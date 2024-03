Formia | interventi di bitumazione su via Rotabile | il Sindaco fa chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – In merito alla questione relativa all’intervento dei lavori disu via, sollevato dal neo consigliere provinciale Nicola Riccardelli, ildiGianluca Taddeo è voluto intervenire con estremasull’argomento. “Colgo innanzitutto l’occasione per formulare gli auguri di buon lavoro al neo consigliere Riccardelli per la sua elezione all’interno del Consiglio provinciale – commenta il– comprendo l’euforia della nomina e le buone intenzioni, ma probabilmente non ha avuto ancora modo di informarsi che glisu viasi stanno già per avviare, grazie alle proficue interlocuzioni istituzionali che, fin dall’inizio del 2022, la mia Amministrazione ha ...