Formazione e prevenzione | focus con CSV Irpinia Sannio

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti «Il nostro Centro Servizi per il Volontariato prosegue nel suo impegno di consolidare una rete di coesione e tutela sociale, avvicinando sempre più realtà imprenditoriali locali al mondo del Volontariato che opera per prevenire o ridurre situazioni di disagio e migliorare la qualità della vita della comunità. Quest’anno, particolare attenzione è stata riposta nel tema “Salute e Volontariato” per promuovere sinergie a sostegno delle aree interne». Raffaele Amore, presidente del CSVETS, presenta così l’iniziativa dedicata alladei volontari ed allain programma sabato 23 marzo alle ore 9.00 a Mercogliano (Avellino) presso la sede di “Diagnostica Medica”.dunque, con i volontari che potranno ...

Il Napoli valuta attentamente la formazione contro il Torino mentre Rrahmani resta in dubbio a causa di un infortunio al polpaccio. Il Napoli si prepara per l’importante sfida contro il Torino, ma ... (napolipiu)

Abusi sui minori, l’Arnas Garibaldi in prima linea sulla prevenzione e la diagnosi precoce - CATANIA – Al Garibaldi-Nesima due giornate di Formazione per il personale medico e sanitario ... è quello di far diventare il Garibaldi un centro di riferimento per la prevenzione e la diagnosi ...newsicilia

Mga collabora con Fiau alla revisione tematica del settore del gioco a distanza - Nel complesso gli intervistati hanno dimostrato una solida conoscenza dei principi chiave Aml/Cft, compreso lo scopo della normativa sulla prevenzione del riciclaggio ... segnalazioni sospette e ...gioconews

Sicurezza sul lavoro, l'Asl Caserta programma corsi di Formazione obbligatori - Il piano nazionale della prevenzione (Pnp) 2020-2025 ha come obiettivo il contrasto alle disuguaglianze di salute attraverso azioni tese al mantenimento del benessere in ogni fase della ...ilmattino