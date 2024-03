Football americano | nella week 3 della IFL successi per Dolphins | Rhinos e Guelfi

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sono andati in scena nel corso del fine settimana gli incontri valevoli per la terza settimanaIFL – ItalianLeague 2024. Nei tre match in programma abbiamo assistito ad un successo schiacciante deiMilano contro i Warriors Bologna (48-7), quindi vittoria comoda anche per iFirenze contro i Marines Lazio (37-15) mentre si è conclusa in maniera tiratissima la sfida traAncona e Panthers Parma (25-24). RISULTATIAncona PANTHERS Parma 25-24Milano WARRIORS Bologna 48-7Firenze MARINES Lazio 37-15 CLASSIFICA IFL 2024 1 SKORPIONS Varese 2 0 2 1,000 28 35 7 2Ancona 2 0 2 1,000 22 49 27 3...

