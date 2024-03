Fondi Il convegno “Remiamo insieme contro il bullismo” per gli studenti della città

Fondi – “La cultura del Rispetto , delle regole e della dignità della persona , condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore”: anche a Fondi , il tema scelto da FIDAPA ... (temporeale.info)

Fondi , 7 marzo 2024- La Polizia di Stato Fondi , in occasione della giornata internazionale della donna, per la giornata di domani, venerdì 8 marzo, ha organizzato un convegno riservato agli studenti ... (ilfaroonline)

Plebiscito per Putin, dissenso alle urne a Genova: oggi a Tursi il convegno con Jorit - Genova . Con quasi il 90% dei voti Vladimir Putin si fa rieleggere a capo della Russia e con le ...virgilio

Infrastrutture d’acqua e Fondi Pnrr. Dal Po al Delta, la sfida del clima - L’acqua dolce come risorsa essenziale per lo sviluppo del territorio, la difesa ambientale e la biodiversità. Questo sarà il tema al centro del convegno ‘L’acqua che scorre’, in programma domani dalle ...ilrestodelcarlino

Vino, a Bertinoro un convegno sulla “rivoluzione sostenibile” dei Piwi - “Siamo onorati di ospitare il convegno sui vitigni Piwi a Bertinoro, città dell’ospitalità e del buon vino, che sulla vitivinicoltura fonda gran parte della propria attività produttiva e di promozione ...askanews