Folorunsho | era dimenticato a Reggio | poi ha incontrato Baroni Storia di un idillio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024) MICHAEL-MARCO, E VICEVERSA Capita che ad un allenatore si leghi in maniera indissolubile il nome di un calciatore, perché diventa un suo pupillo, un suo protetto, un suo guerriero, perché lo riesce a far rendere come nessuno mai prima. E viceversa, quando il mister ottiene enormi soddisfazioni grazie all’exploit di uno dei suoi, per meriti suoi volontari o involontari. Se il Verona edizione 23/24 dovesse salvarsi, ma probabilmente nemmeno visti gli sviluppi di carriera che verranno del secondo, il duopuò tranquillamente rientrare in queste dinamiche. Se il primo non ha bisogno di presentazioni, il secondo, per chi non è avvezzo alle categorie inferiori, può rappresentare un nome nuovo, ancor di più ora che Spalletti lo ha convocato per la finestra di primavera delle nazionali, in ...