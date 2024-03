Fogheracce di San Giuseppe 2024 | a Rimini rinviate al 23 marzo causa maltempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024), 182023 – I falò che si sarebbero dovuti tenere questa sera, 18, per la festa di tutti i papà sono stati rinviati al 23. Non solo quello di, si faranno sabato prossimo anche le tradizionalidi Viserba, Viserbella, San Giuliano e Torre Pedrera. Il programma Sono diversi gli appuntamenti per San. Li ricordiamo: a Marina Centro diin prossimità del porto sulla spiaggia davanti a piazzale Boscovich, ci sarà La Festa della Fogheraccia al porto. Un mercatino di dolciumi e prodotti gastronomici a partire dalle 17, poi l'accensione del falò alle 21 sulla spiaggia libera. A San Giuliano mare, la ‘Fugaràza de garzèun’: la ...