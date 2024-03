Foggia | pestaggio in carcere | arrestati 10 agenti della penitenziaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Diecidi poliziadeldisono stati– e messi ai domiciliari – perché ritenuti a vario titolo responsabili in concorso dei reati aggravati di tortura, abuso d’ufficio, abuso di autorità controo detenuti, omissione d’atti d’ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. I carabinieri di, supportati in fase esecutiva da personalePolizia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale disu richiesta ...