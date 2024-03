Firenze | è tornato al cinema il film ' Fratello sole sorella luna' restaurato in 4k

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 - La vita e la storia di San Francesco, il poverello di Assisi, raccontata nel-capolavoro del Maestro Franco Zeffirelli, che è stato proiettato l'altra sera aldella Compagnia, ha una dote assoluta e irripetibile: ce la fa assaporare dolcemente questa storia vera, con una poesia sublime e in sintonia con la colonna sonora di Donovan, nella versione inglese. E'alin 4k da Cinecittà subito dopo essere stato presentato in anteprima al Quirinale alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Un'iniziativa voluta dal presidente della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, Pippo Zeffirelli, che rientra nell'ambito delle ...

Levante annulla il concerto a Firenze per lutto: «Non posso salire sul palco con questo dolore» - Levante ha annullato il concerto di Firenze, previsto per questa sera, lunedì 18 marzo, per la morte improvvisa di un suo collaboratore. Lo ha annunciato questa mattina tramite una ...leggo

Meteo Firenze prossimi giorni Martedì 19 – Giovedì 21 Marzo - Meteo Firenze prossimi giorni 19 Marzo – 21 Marzo: sereno con leggere nubi sparse e coperto Il Martedì 19 Marzo a Firenze sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno durante la mattina e il ...informazione

Ruotolo: “Caro Schmidt, Capodimonte non è un taxi per candidarsi a Firenze” - Il responsabile della Cultura nella segreteria nazionale del Pd: “Questo è un affronto a Napoli, lui già aveva deciso di presentarsi alle ...napoli.repubblica