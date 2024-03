Firenze | allarme incendio alla scuola Pieraccini Studenti fatti uscire Ma le fiamme non c’erano

(Di lunedì 18 marzo 2024) I Vigili del fuoco del comando disono intervenuti oggi, 18 marzo 2024, dalle ore 12:00 nel comune diin Viale Spartaco Lavagnini presso Istituto Comprensivo, per unantche ha fatto attivare il piano di emergenza dell’istituto con l’evacuazione dell’edificio L'articolo proviene daPost.

In questi ultimi giorni, a Firenze, sarebbe andata in scena una truffa studiata nei minimi dettagli: la Polizia di Stato fiorentina è già a lavoro per individuare i responsabili e recuperare, ... (firenzepost)

Firenze , 15 marzo 2024 – Diciannove anni. Aveva solo diciannove anni Petru Tataru, il giovane di origini moldave Ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì tra via Fiume e Largo Alinari, a due passi ... (lanazione)

Levante in lutto, concerto annullato a Firenze: morto storico collaboratore. «Non posso salire sul palco con questo dolore» - Levante ha annullato il concerto di Firenze, previsto per questa sera, lunedì 18 marzo, per la morte improvvisa di un suo collaboratore. Lo ha annunciato questa mattina tramite una triste storia sul ...ilmessaggero

