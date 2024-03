Firenze | allarme antincendio al Pieraccini | evacuati gli alunni Ma era un falso allarme

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Si attiva l’e scatta il piano di evacuazione all’interno dell’istituto comprensivodi. Per fortuna si è trattato di un, ma lo spavento nella scolaresca è stato tanto. E’ successo intorno alle 12 di oggi, 18 marzo, all’interno del plesso di viale Lavagnini. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, ma dopo aver ispezionato e verificato tutti i locali non hanno trovato traccia di incendi. Sul posto polizia municipale e a scopo precauzionale il personale sanitario. Al termine delle verifiche effettuate anche con l’utilizzo di termocamere dal personale vigilfuoco anche nei locali tecnici è stato consentito il rientro in sicurezza degli ...

