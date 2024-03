Firenze | al Teatro Niccolini viaggio nelle credenze popolari col ' Breviario delle streghe'

(Di lunedì 18 marzo 2024), 17 marzo 2024 - Carlo Lapucci, studioso e scrittore di Vicchio di Mugello, notissimo nel campo della ricerca linguistica e antropologica, ha realizzato il libro ‘. Elementi del magico quotidiano nel mondo attuale’ (edizioni Helicon). Il volume sarà presentato al(via Ricasoli 3,), al caffè letterario, giovedì 21 marzo alle ore 18. Nell’ambito‘Niccolitudini’, le presentazioni che non annoiano (e durano poco), Marino Biondi dialogherà con l’autore, introduce Antonio Pagliai. A ingresso libero. “Chi entra nel mondo– si legge - capisce ben presto che non si dovrebbe mai tradurle nell'ordine razionale e scientifico in ...

Firenze , 17 marzo 2024 - Gad Lerner e Silvia Truzzi portano a teatro ‘Il sogno di Gramsci’ I temi liceali di un giovane ribelle’. Per la regia di Simone Rota, in scena il 19 marzo alle ore 21 al ... (lanazione)

Firenze , 18 marzo 2024 - A tutti i fan dei Beatles , è in arrivo un grande omaggio all’amata band e un’occasione per festeggiare i 60 anni dell’album capolavoro “A Hard Day’s Night”. Mercoledì 20 ... (lanazione)

A Firenze Beatlestory, per rivivere la magia dei Fab Four - (ANSA) - Firenze, 18 MAR - Il Teatro Puccini di Firenze apre le porte allo spettacolo Beatlestory, per rivivere la magia dei Fab Four a 60 anni dall'album A Hard Day's Night. Lo spettacolo, in ...spettacoli.tiscali

Levante in lutto, concerto annullato a Firenze: morto storico collaboratore. «Non posso salire sul palco con questo dolore» - Lo ha annunciato questa mattina tramite una triste storia sul proprio profilo Instagram. La cantautrice siciliana si sarebbe dovuta esibire al Teatro Verdi di Firenze con il suo tour Opera Futura Live ...ilmessaggero