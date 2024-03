Firenze | a San Salvi una settimana di incontri e spettacoli nel segno di Basaglia

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 - Prosegue il Festival che i Chille stanno realizzando a Sanin occasione del centenario della nascita di Franco. Il festival ha visto lunedì 11 marzo – giorno anniversario della nascita dello psichiatra - il vernissage della scultura Marco Cavallo del XXI secolo, creazione dell’artista Edoardo Malagigi, che i Chille hanno regalato alla città di. Prossimo appuntamento mercoledì 20 marzo alle ore 21 con una replica straordinaria – già “tutto esaurito” - di “Manicomio, addio! Contro tutti i muri”, il nuovo spettacolo in cui Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza raccontano Franco e Franca. Nella, il Festival prevede altri due appuntamenti, assolutamente da non perdere. Si comincia venerdì 22 marzo alle ore 17 con un incontro sul ...

Sui mitici tornanti che da Firenze portano a Fiesole si è svolta ieri una delle più belle rievocazioni di eventi motoristici. Per la ‘Firenze-Fiesole’ 75 fantastiche auto d’epoca da piazza Edison, ... (sport.quotidiano)

Firenze: Bonifazi (Iv), 'segretario Pd si vergogni, ripassi Abc rispetto istituzionale' - Roma, 18 mar (Adnkronos) - "Chiedere di allontanare il Questore pur di difendere il sindaco Nardella e gli errori dell’amministrazione comunale sulla sicurezza a Firenze è segno di inciviltà ...affaritaliani

VIDEO FV, Famiglia Barone ha lasciato l'ospedale - La famiglia di Joe Barone ha lasciato il San Raffaele a Milano in questi minuti. Sia la moglie, arrivata ieri in serata da Firenze, sia i figli arrivati stamattina dall'America non avevano abbandonato ...firenzeviola

VIDEO FV, Barone, la famiglia lascia l'ospedale - La famiglia di Joe Barone sta lasciando il San Raffaele solo in questi minuti. Sia la moglie, arrivata ieri in serata da Firenze, sia i figli arrivati stamattina dall'America non ...firenzeviola