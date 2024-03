Fiorentina | Renzi | “Siamo tutti con Barone | forza” Giani | “Gli siamo vicini”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Matteo, leader di Italia Viva, nella e-news ha voluto dedicare un pensiero a Joe, direttore generale dellavittima di un malore che ha portato al rinvio della gara contro l’Atalanta. “Ieri doveva essere una giornata di calcio per i tifosi della. Purtroppo un malore ha colpito il DG della, Joe, che sta vivendo ore delicatissime al San Raffaele di Milano. Non ci sono parole. Solo preghiere per chi crede.amico mio, non mollare.con te” ha scritto il politico toscano. Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio, ha voluto fare un grosso in bocca al lupo a: “Joe, la sua grinta ...