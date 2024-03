Fiorentina | Joe Barone resta grave | tenuto in vita dalle macchine

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Le funzionili sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo -ha fatto sapere il club viola attraverso una nota - Le condizioni cliniche rimangono critiche. La famiglia, la famiglia Commisso e laringraziano il San Raffaele e tutta l'equipe del professor Zangrillo per l'operato che è stato messo in atto fin dal primo momento" L'articolo proviene da Firenze Post.

